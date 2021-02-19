Balık burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Balık burcu hangi burçlarla anlaşamaz?

Her burcun özellikleri birbirinden farklı. Bazı burçlar ise birbirine oldukça benziyor ya da bazı özellikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte oluyor. Bu nedenle burçların iyi anlaşabildiği ya da iyi anlaşamadığı burçlar bulunuyor. Sizler için duygusal, iyi niyetli, naif, kırılgan ve romantik olmalarıyla bilinen balık burçlarının anlaştığı ve anlaşamadığı burçları listeledik. Peki, balık burcu kadını hangi burçlarla anlaşamaz? Balık burcu kadınının anlaştığı erkek burçlar hangileri? İşte balık burcuna dair tüm merak edilenler... BALIK BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR Su grubuna mensup olan balık burçları, su grubuna mensup olan diğer burçlarla kolayca anlaşabiliyorlar. Özellikle duygusal beraberlik söz konusu olduğunda yengeç burçlarıyla harika bir birliktelik yaşayabiliyorlar. Daima tutkulu ve romantik olmalarıyla bilinen bu burca sahip insanlar, romantik ve duygusal ilişkilerde akrep ve yengeç burçlarıyla muhteşem bir uyum yakalayabiliyorlar. Balıkların daima uzun ilişkiler aradığı ve beraber oldukları insan için her şeyi yapma potansiyelinde olmaları hava ve ateş grubuyla anlaşmalarını engelliyor. Bu nedenle balık burcunun en iyi anlaştığı burçlar arasında toprak grubu burçları da yer alıyor. Özellikle başak ve oğlak burçlarıyla iyi bir uyum yakayabileceklerini söylemek mümkün. Yalnızca duygusal anlamda değil arkadaşlık ilişkisi açısından bakındığında da uzun yıllar sürece dostlukların bu burçlarla atılabildiği görülüyor. Balık burçları oğlak burçlarının tavsiyelerini ve enerjik dünyalarını örnek alabiliyorlar.

Bunun yanı sıra ateş grubundan olan aslan burcu ile aşk ilişkisi yaşayabilecekleri de düşünülüyor. Bu noktada da aslan burcunun yönetmeyi sevmesi, balık burcunun ise yönetilmeyi sevmesi; ilişkinin devamlılığı konusunda önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla çiftleri uzun süreli ve sorunsuz ilişkiler bekliyor. BALIK BURCU HANGİ BURÇLARLA ANLAŞAMAZ? Balık burcu anlaşamadığı burçlar söz konusu olduğunda genellikle bu burcun romantik, fedakar ve merhametli özelliği ön plana çıkıyor. Kolay etki altında kalmaları, anlayışlı olmaları ve her ortama uyum sağlayabilmelerine rağmen inanması güç olsa da balık burçları da bazı burçlarla anlaşamayabiliyor. Bu burçların aslan ve kova burçlarıyla zor anlaştığı biliniyor. Oğlak burçlarıyla da çatışma yaşıyorlar. Kova burçlarının fazla açık sözlü olmaları, aslan burçlarının lider ruhlu olmaları ve oğlak burçlarının da fazla disiplinli olmaları balıklar için zorluk yaratabiliyor. Hayal gücü yüksek ve romantik oldukları bilinen balıkların karşısına açık sözlü, özgür ruhlu ve rasyonel kovalar çıktığı zaman bu iki burç birbirini anlamak konusunda biraz zorlanabiliyor. Kova burcunun gerçekçiliği, balık burcunun kalbini kırabiliyor. Bu nedenle bağımlılık geliştirmeye meyilli balıklar ile bağlanmaktan kaçan kovaların iyi anlaşamayacağı düşünülüyor.

Otoriter, egoist ve kontrol düşkünü olmaları nedeniyle aslanlar da teslimiyetçi ve fedakar olan balıkları tam olarak anlayamıyorlar. Aslanların kontrolü elinden bırakmak istemeyen tavırları balıkları üzebiliyor. Başarı odaklı oldukları için zaman zaman acımasız olabilen oğlaklar da balıkların kalbini kırabiliyorlar. Üstelik durumu oğlaklar da anlayamayacağı için iki burç arasında çatışma yaşanabiliyor. BALIK BURCU KADINI ANLAŞTIĞI VE ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR Su grubuna mensup olan balık burcu kadını merhametli ve duygusal yönleriyle dikkat çekiyorlar. Bu nedenle kendileri gibi duygusal ve vicdanlı olan yengeç erkekleriyle iyi anlaşabiliyorlar. Bu ikilinin ilişkisinden bolca hayal kurulan, güzel bir romantizm ortaya çıkabiliyor. Balık burcu kadınına zıt olduğu düşünülen akrep burcu erkeği ile aslında zıtlıkların birbirini tamamladığı bir ilişki yaşamak mümkün. Koruyup kollamayı seven akrep erkeği, teslimiyet duygusundan hoşlanan balık burcu kadınına iyi gelebiliyor. Yardımsever başaklarla da balık kadınları muhteşem bir uyum yakalayabiliyor. Daima birbirlerine yardım ettikleri ve birbirini iyi anlayabildikleri bir ilişki yaşayabilen bu çiftler, birbirlerinin hayattaki en büyük destekçisi haline geliyorlar. Ancak balık burcu kadınlarının anlaşmakta zorlanacağı burçlar da var. Balık burcu kadınları için kova burcu erkekleri ve aslan burcu erkekleri biraz zorlayıcı olabiliyor.