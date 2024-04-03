Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu nedir? Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu belirtileri ve tedavisi

Trimetilamin vücutta normal olarak üretilen ve genellikle karaciğer tarafından metabolize edilen bir kimyasaldır. Ancak trimetilaminüri olan bireylerde, trimetilaminin normalden daha az etkili bir şekilde metabolize edilmesi veya atılması nedeniyle vücutta birikir. Bu durumda, terleme, idrar veya solunum yoluyla balık benzeri bir koku yayılabilir.
Balık kokusu sendromu olarak da bilinen trimetilaminüri ne demek diye bakarsak; idrar, ter ve nefesin balık kokmasına neden olan nadir bir genetik hastalıktır. Bu hastalıkta buruna balık kokusu gelmesi ve vücut sıvılarından balık kokusu almak gibi durumlar olabilir. Balık kokusu trimetilaminden kaynaklanır. Trimetilamin nedir sorusuna şu yanıtı verebiliriz: Trimetilamin (TMA), balık kokusuna sahip bir organik bileşiktir.
Balık kokusu sendromu trimetilamin (TMA) adı verilen bir maddenin vücutta birikmesinden kaynaklanır. TMA, normal olarak karaciğer tarafından işlenir ve vücuttan atılır. Trimetilaminüri hastalarında ise karaciğer TMA'yı düzgün bir şekilde işleyemese veya TMA'yı üreten bağırsak bakterileri fazlaysa balık kokusu sendromu ortaya çıkar.
Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu belirtileri genellikle ergenlik döneminde veya yetişkinlikte belirgin hâle gelir. Kişinin teri veya idrarı balık benzeri bir koku yayabilir ve bu durum sosyal izolasyona, utangaçlığa ve düşük öz güvene neden olabilir. Balık kokusu sendromu belirtileri şunlardır:
Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu tedavisi diyet, ilaç tedavisi ve karaciğer nakli gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir. TMAU hastalığı tedavisi için bir diyetisyenle birlikte çalışmak önemlidir. Balık kokusu sendromu utanç verici ve sosyal izolasyona yol açabilecek bir hastalıktır ancak trimetilaminüri tedavisi ile birlikte balık kokusu kontrol altına alınabilir. Balık kokusu sendromu tedavisi için bazı yöntemler şöyledir:
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