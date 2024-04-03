Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu nedir? Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu belirtileri ve tedavisi

Trimetilamin vücutta normal olarak üretilen ve genellikle karaciğer tarafından metabolize edilen bir kimyasaldır. Ancak trimetilaminüri olan bireylerde, trimetilaminin normalden daha az etkili bir şekilde metabolize edilmesi veya atılması nedeniyle vücutta birikir. Bu durumda, terleme, idrar veya solunum yoluyla balık benzeri bir koku yayılabilir.

Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu nedir?

Balık kokusu sendromu olarak da bilinen trimetilaminüri ne demek diye bakarsak; idrar, ter ve nefesin balık kokmasına neden olan nadir bir genetik hastalıktır. Bu hastalıkta buruna balık kokusu gelmesi ve vücut sıvılarından balık kokusu almak gibi durumlar olabilir. Balık kokusu trimetilaminden kaynaklanır. Trimetilamin nedir sorusuna şu yanıtı verebiliriz: Trimetilamin (TMA), balık kokusuna sahip bir organik bileşiktir.

Balık kokusu sendromu trimetilamin (TMA) adı verilen bir maddenin vücutta birikmesinden kaynaklanır. TMA, normal olarak karaciğer tarafından işlenir ve vücuttan atılır. Trimetilaminüri hastalarında ise karaciğer TMA'yı düzgün bir şekilde işleyemese veya TMA'yı üreten bağırsak bakterileri fazlaysa balık kokusu sendromu ortaya çıkar.

Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu belirtileri nelerdir?

Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu belirtileri genellikle ergenlik döneminde veya yetişkinlikte belirgin hâle gelir. Kişinin teri veya idrarı balık benzeri bir koku yayabilir ve bu durum sosyal izolasyona, utangaçlığa ve düşük öz güvene neden olabilir. Balık kokusu sendromu belirtileri şunlardır:

İdrar, ter ve nefesin balık kokması

Sıcak havalarda, egzersiz sonrası ve bazı besinleri tükettikten sonra balık kokusu alınabilir.

Trimetilaminüri olan bireylerde aşırı terleme sorunları sıkça görülür.

Balık kokusu sendromu olan bireyler genellikle sosyal izolasyona ve düşük öz güvene sahip olabilirler.

Balık kokusu sendromu olan bireyler, kokuyla ilişkili stres ve anksiyete yaşayabilirler.

Bazı durumlarda, trimetilaminüri ile ilişkili olarak mide bulantısı, karın ağrısı veya baş ağrısı gibi diğer fiziksel belirtiler de görülebilir.

Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Balık kokusu (trimetilaminüri) sendromu tedavisi diyet, ilaç tedavisi ve karaciğer nakli gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir. TMAU hastalığı tedavisi için bir diyetisyenle birlikte çalışmak önemlidir. Balık kokusu sendromu utanç verici ve sosyal izolasyona yol açabilecek bir hastalıktır ancak trimetilaminüri tedavisi ile birlikte balık kokusu kontrol altına alınabilir. Balık kokusu sendromu tedavisi için bazı yöntemler şöyledir:

Balık kokusu sendromunun tedavisinde en önemli yöntemlerden biri diyettir. TMA içeren besinleri tüketmekten kaçınmak veya sınırlamak balık kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. TMA içeren besinler balık ve deniz ürünleri, kırmızı et, yumurta, soya fasulyesi, baklagiller, kuruyemişler ve karnabahar, lahana ve brüksel lahanası gibi bazı sebzelerdir.

Diyetle kontrol altına alınamayan balık kokusu sendromunda ilaç tedavisi kullanılabilir.

Nadir durumlarda, trimetilaminüri karaciğer yetmezliğinden kaynaklanıyorsa karaciğer nakli tedavisi uygulanabilir.

Düzenli duş almak ve deodorant kullanmak da balık kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





