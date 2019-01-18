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"Balık pulu" hastası Melih karne heyecanını evinde yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan "balık pulu" hastası 12 yaşındaki Melih Gökalp, karnesini kendisini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Yüzer'den aldı - Yüzer: "Gelecek nesiller çok umut vadediyor, hepsinin gözleri pırıl pırıl. Melih de bu öğrencilerin en başarılılarından biri" - Gökalp : - "İlk defa takdir aldım, bunu için çok sevinçliyim. Hayalimde bilim adamı olmak var"

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası 12 yaşındaki Melih Gökalp, karne heyecanını evinde yaşadı.

İpek Mahallesi'nde yaşayan İpekyolu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökalp, haftanın 3 günü evde eğitim hizmetinden faydalanıyor.

Kaymakam Mehmet Yüzer beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az ile evinde ziyaret ettiği Gökalp'e karnesini verdi.

Çeşitli hediyeler de verdiği Gökalp'i başarısından dolayı tebrik eden Yüzer, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hiçbir fark gözetmeksizin vatandaşların en iyi hizmeti görmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Devletin herhangi bir sebepten dolayı okula gidemeyen öğrencilere öğretmen göndererek, eğitim ihtiyacını karşıladığına işaret eden Yüzer, "Eskiden belki lüks bile sayılan eve öğretmen gelme olayını, devletimiz hiçbir ücret olmaksızın yerine getiriyor." dedi.

Gökalp ile bir halk gününde tanıştıklarını ve kendisine verdiği söz doğrultusunda başarısını öğrenince de evinde kendisini ziyaret ederek, karne sevincine ortak olmak istediklerini dile getiren Yüzer, şöyle konuştu:

"Kısmet bugüneymiş. Burada çok keyifli saatler geçiriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Gelecek nesiller çok umut vadediyor, hepsinin gözleri pırıl pırıl. Melih de bu öğrencilerin en başarılılarından biri. Onu ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Sözümüzü de yerine getirmiş olduk."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Az da ilçe genelinde 12 öğrencinin evde eğitim hizmetinden faydalandığını belirterek, bütün öğrencilerin evlerinde ziyaret edilerek karnelerinin verileceğini belirtti.

- "Hayalimde bilim adamı olmak var"

Melih Gökalp ise kendisi gibi rahatsızlıkları bulunan çocuklara seslenerek, kendilerine güven duymaktan hiç vazgeçmemelerini tavsiye etti. "Umutlarını hiç kaybetmesinler istiyorum." diyen Gökalp, Kaymakam Yüzer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Az'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Gökalp, kendisine desteğini esirgemeyen ailesine ve eğitim olanağı sağlayan Milli Eğitim Bakanına da teşekkür ederek, "Dersler zordu ama sınavlarda başarılı oldum çok şükür. Bugün karne aldım. İlk defa takdir aldım, bunu için çok sevinçliyim. Hayalimde bilim adamı olmak var. Okula da çok gitmeyi istiyorum ama iyileşene kadar gidemem. İnşallah iyileşir ve okulda eğitimime devam ederim." şeklinde konuştu.

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"Balık pulu" hastalığı karne Kızıltepe

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