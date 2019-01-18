"Balık pulu" hastası Melih karne heyecanını evinde yaşadı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğuştan balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastası 12 yaşındaki Melih Gökalp, karne heyecanını evinde yaşadı.

İpek Mahallesi'nde yaşayan İpekyolu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökalp, haftanın 3 günü evde eğitim hizmetinden faydalanıyor.

Kaymakam Mehmet Yüzer beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az ile evinde ziyaret ettiği Gökalp'e karnesini verdi.

Çeşitli hediyeler de verdiği Gökalp'i başarısından dolayı tebrik eden Yüzer, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hiçbir fark gözetmeksizin vatandaşların en iyi hizmeti görmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Devletin herhangi bir sebepten dolayı okula gidemeyen öğrencilere öğretmen göndererek, eğitim ihtiyacını karşıladığına işaret eden Yüzer, "Eskiden belki lüks bile sayılan eve öğretmen gelme olayını, devletimiz hiçbir ücret olmaksızın yerine getiriyor." dedi.

Gökalp ile bir halk gününde tanıştıklarını ve kendisine verdiği söz doğrultusunda başarısını öğrenince de evinde kendisini ziyaret ederek, karne sevincine ortak olmak istediklerini dile getiren Yüzer, şöyle konuştu: