HABER

Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, balık tutmak için gittikleri barajda, bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, balık tutmak için gittikleri barajda, bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Suda kaybolan İbrahim Çardak'ın (53) ise 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajda meydana geldi. İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı, balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı. Bu sırada sandal, henüz bilinmeyen nedenle ters döndü ve 4 kişi suya düştü. 3 arkadaş kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve çevredekiler Çardak'ın bulunması için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler İbrahim Çardak'ın suda cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturan Çardak'ın yakınları, acı haberi alınca olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Balık tutmaya gittiği barajda boğulduBalık tutmaya gittiği barajda boğulduBalık tutmaya gittiği barajda boğulduBalık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Yine aynı görüntü! Son dakikada yetiştilerYine aynı görüntü! Son dakikada yetiştiler
Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu (2)
Serinlemek için denize giren er boğulduSerinlemek için denize giren er boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.