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Ev işlerinde hangi tarz sana uygun?

Ev işleri konusunda herkesin bir yöntemi var. Kimisi her şeyi anında hallediyor kimisi de işleri biriktirip tek seferde girişiyor. Peki sen hangi taraftasın? Soruları cevapla, ev işlerinde sana en uygun tarzı bulalım!

Ev işlerinde hangi tarz sana uygun?

Ev işlerinde hangi tarz sana uygun?

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Ev işlerini genelde ne zaman yaparsın?

Ev işlerini genelde ne zaman yaparsın?
Aklıma geldikçe.
Belli bir gün belirlerim.
İyice birikince anca...
Modum gelince!
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En sevdiğin iş hangisi?

En sevdiğin iş hangisi?
Yemek yapmak.
Ortalığı toplamak.
Cam silmek.
Çamaşırlarla ilgilenmek.
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Peki ya en sevmediğin ev işi? 🤔

Peki ya en sevmediğin ev işi? 🤔
Bulaşık makinesini yerleştirip boşaltmak.
Ütü yapmak!
Banyo temizliğini hiç sevmiyorum.
Toz almak!
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Ev arkadaşınla iş bölümü yapacaksınız, nasıl hareket edersin?

Ev arkadaşınla iş bölümü yapacaksınız, nasıl hareket edersin?
Ev arkadaşım yok, her işi kendim yaparım!
Eşit bir iş dağılımı yaparım.
Kim neyi seviyorsa onu yapsın.
Önce bir anlaşalım, sonra bakarız.
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Bir işin yarım kaldı. Ne yaparsın?

Bir işin yarım kaldı. Ne yaparsın?
Hemen tamamlarım.
Sonra devam ederim.
İşin ne olduğuna bağlı. 🙄
Muhtemelen unuturum gider...
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Ev işi yaparken sana ne eşlik etmeli?

Ev işi yaparken sana ne eşlik etmeli?
Müziğim olsun bana yeter!
Televizyondan rastgele bir şey açarım.
Arkadaşımla telefonda konuşurum.
Sessizliği tercih ederim.
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Ev bir anda dağılırsa ne yaparsın?

Ev bir anda dağılırsa ne yaparsın?
Hemen toplarım.
Önce gözümde büyür ama sonra hallederim.
Çok dağınık değilse öylece bırakırım.
Hemen detaylı bir temizliğe girişirim.
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Ev işleri konusunda kendini hangisi seni tanımlıyor?

Ev işleri konusunda kendini hangisi seni tanımlıyor?
Düzenli ve planlı.
Pratik ve hızlı.
Rahat ve akışına bırakan.
Biriktirip tek seferde halleden.
Anahtar Kelimeler:
Philips Temizlik Philips Ev Aletleri
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