Ev işlerinde hangi tarz sana uygun?

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Ev işlerini genelde ne zaman yaparsın?
Belli bir gün belirlerim.
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En sevdiğin iş hangisi?
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Peki ya en sevmediğin ev işi? 🤔
Bulaşık makinesini yerleştirip boşaltmak.
Banyo temizliğini hiç sevmiyorum.
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Ev arkadaşınla iş bölümü yapacaksınız, nasıl hareket edersin?
Ev arkadaşım yok, her işi kendim yaparım!
Eşit bir iş dağılımı yaparım.
Kim neyi seviyorsa onu yapsın.
Önce bir anlaşalım, sonra bakarız.
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Bir işin yarım kaldı. Ne yaparsın?
İşin ne olduğuna bağlı. 🙄
Muhtemelen unuturum gider...
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Ev işi yaparken sana ne eşlik etmeli?
Müziğim olsun bana yeter!
Televizyondan rastgele bir şey açarım.
Arkadaşımla telefonda konuşurum.
Sessizliği tercih ederim.
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Ev bir anda dağılırsa ne yaparsın?
Önce gözümde büyür ama sonra hallederim.
Çok dağınık değilse öylece bırakırım.
Hemen detaylı bir temizliğe girişirim.
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Ev işleri konusunda kendini hangisi seni tanımlıyor?
Rahat ve akışına bırakan.
Biriktirip tek seferde halleden.