HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Balık yağı boy uzatır mı? Balık yemeyen herkes için...

Balık yağı boy uzatır mı? Balık yemeyen herkes için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Boy uzama konusunda genetik özellikler oldukça önemlidir. Eğer orta boylu bireylerseniz çocuklarınızın boyunun fazla uzaması pek olası değildir. Yine de umutsuz olmamak gerekiyor. Doğru beslenme ve sporla çocukluk çağındaki bireylerde en yüksek boya ulaşmak mümkün olabilir.

Balık yağı boy uzatır mı? Balık yemeyen herkes için...

Boy uzamasında genetik faktörler gerçek anlamda etkilidir. Bu genetik faktörlerin yanı sıra doğru şekilde beslenmek de boyun hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Balık yağı, bu konuda doğru bir gıda takviyesidir.

Omega-3 yağ asitleri içeren balık yağı, bedensel büyümeyi destekler. Kemik gelişimine yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri, hücresel büyümeye katkı sağlar. Çocukluk çağında balık yağı tüketmek boy uzamasını sağlar. Özellikle balık yemeyen çocuklar için bu takviye son derece önemlidir.

Çocuğunuz balık yiyorsa ekstra takviyeye gerek yoktur. Somon, sardalya, uskumru ve ton balığı gibi balık çeşitlerinde omega 3 yağ asitleri bol miktarda bulunur. Omega-3 yağ asitleri yetişkinlerde ise kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Kalp sağlığının yanı sıra göz sağlığını da iyileştirir. Hamileler balık yağı tüketebilir mi sorusunun cevabını ise mutlaka doktorunuzdan almalısınız...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki farkKoronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Galatasaray'a ezeli rakipten transfer bombası!
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark nedir? Corona öksürüğü nasıl olur?
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
Sirkenin öyle faydası varmış ki... Yemeklerinize 1 kaşık eklerseniz...
Öyle faydası varmış ki... Yemeklerinize 1 kaşık eklerseniz...
Tüm bildiklerinizi unutun! Her gün bir fincan içen incecik oluyor
Tüm bildiklerinizi unutun! Her gün bir fincan içen incecik oluyor
Uzmanlardan paraben uyarısı: Meme tümöründe tespit edildi
Hepimiz kullanıyoruz! O ürün meme tümöründe de tespit edildi
Türk bilim insanlarından yapay zeka! Anne karnında hastalık tespiti
Türk bilim insanları buldu! Artık anne karnında tespit edilecek
Romatizma tedavisi mümkün mü?
Sonbaharla ortaya çıkıyor! Tedavi için...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.