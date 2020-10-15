Balık yağı boy uzatır mı? Balık yemeyen herkes için...

Boy uzamasında genetik faktörler gerçek anlamda etkilidir. Bu genetik faktörlerin yanı sıra doğru şekilde beslenmek de boyun hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Balık yağı, bu konuda doğru bir gıda takviyesidir.

Omega-3 yağ asitleri içeren balık yağı, bedensel büyümeyi destekler. Kemik gelişimine yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri, hücresel büyümeye katkı sağlar. Çocukluk çağında balık yağı tüketmek boy uzamasını sağlar. Özellikle balık yemeyen çocuklar için bu takviye son derece önemlidir.

Çocuğunuz balık yiyorsa ekstra takviyeye gerek yoktur. Somon, sardalya, uskumru ve ton balığı gibi balık çeşitlerinde omega 3 yağ asitleri bol miktarda bulunur. Omega-3 yağ asitleri yetişkinlerde ise kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Kalp sağlığının yanı sıra göz sağlığını da iyileştirir. Hamileler balık yağı tüketebilir mi sorusunun cevabını ise mutlaka doktorunuzdan almalısınız...



