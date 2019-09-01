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Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi tezgahlar şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından avlanan balıklar, tezgahlarda bolluk yaşanmasını sağladı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğunu dile getirdi.

Bu yıl hamsiyle mezgitin bol olmasını beklediklerini aktaran Kırbaş, "Vatandaşımıza müjde vermek istiyorum. Bu yıl hamsi çok bol olacak. Herkes hamsiye doyacak bu sene." dedi.

Kırbaş, Samsun'un merkez olması dolayısıyla kentteki balık fiyatlarının uygunluğuna işaret ederek, "Balık çeşitleri tezgahlarda giderek artacak. Vatandaşın balığa karşı bir özlemi vardı. Bugün vatandaşın beklediği gün. Günlerden pazar olmasına rağmen vatandaşın balığa ilgisinden memnunuz. Hafta içi ilginin artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkçı Onurcan Köse ise Karadeniz'de balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılmasının ardından tezgahlarının şenlendiğini vurguladı.

Tezgahlarında istavrit, mezgit, barbunya, kefal, levrek ve çipura bulunduğunu anlatan Köse, "İlk güne rağmen iyi. Çoğu kayıkçı kıyıya yanaşmadığı için şu an çeşidimiz bunlar. İlerleyen günlerde çeşit artacak. Vatandaşın balığa talebi güzel. Fiyatlar da uygun. Şimdiye kadar kültür balığı yeniyordu, deniz balığı özlemi vardı. Artık omegası yüksel balık yiyecekler." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Adnan Kavas ise Karadenizli olarak balığın vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sezonun açılmasını dört gözle bekledik. Bir Karadenizli olarak, balık bizim her şeyimiz. Balığı çok seviyoruz. Mezgit aldım. Palamutu henüz tadamadık. Onu da bekliyoruz. Sezon kapandığından bu yana deniz balığı yemek için kültür balığı yemedim. Özlemişiz."

Tezgahlarda istavrit 8-10, mezgit 15-20, barbunya 10-15, kefal 10, levrek, çipura ve somon 25 liradan alıcı buluyor.

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Av yasağı balık Balıkçılar Samsun Valisi Osman Kaymak Tezgah

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