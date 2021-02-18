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Balıkesir'de 83 yılın rekoru kırıldı

18.02.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de 83 yılın rekoru kırıldı

Balıkesir'de cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı son 83 yılın kar yüksekliği rekorunu kırdı. Balıkesir Valiliği yaptığı açıklamada, 41 santim olarak ölçülen kar yüksekliği rekorunun kırıldığını bildirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, oluşan kar kalınlığının Balıkesir'de rekor kırdığını belirtti.

Vali Şıldak paylaşımında Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışıyla son 83 yılın en fazla kar yüksekliğine ulaşılarak 41 santim olarak ölçüldüğünü bildirirken, en son rekorun 2004 yılında 32 santim olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

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