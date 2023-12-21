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  4. Balıkesir'de cip ile kamyon çarpıştı; aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'de cip ile kamyon çarpıştı; aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

21.12.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan cipteki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de cip ile kamyon çarpıştı; aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bigadiç- Sındırgı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Dursun Karataş (48) yönetimindeki plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Güneç yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde cipin sürücüsü Dursun Karataş ile araçtaki eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş’ın (77) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler savcılık ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Mustafa Güneç ise gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

(DHA)

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Balıkesir kamyon
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