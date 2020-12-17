HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balıkesir'de doğal gaz patlaması

Balıkesir'de doğal gaz patlaması

17.12.2020 13:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkesir'de doğal gaz patlaması

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 9 dairede hasar oluştu.

Algın Sokak'ta 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana gelen ev kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 8 dairede de hasar oluşturdu.

indir (2)

Hasta bakıcılığı yaparak geçimi sağlayan patlama meydana gelen evin kiracısı Sevim Kayalı, dairenin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kayalı, gazetecilere, yalnız yaşadığı evine genellikle akşam gelip tekrar bakımını üstlendiği kişinin yanına gittiğini söyledi.

indir (3)

Patlamayı sabah komşularından öğrendiğini belirten Kayalı, "Geldim baktım, benim oturduğum ev patlamış. 2-3 ay önce yeni eşya almıştım. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Öte yandan dairenin, Almanya'da yaşayan Döndü Sarı'ya ait olduğu öğrenildi.

indir (4)

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyunduÖnce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu
Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Diyanet'ten Milli Piyango fetvası... Milli Piyango bileti helal mi haram mı?

Milli Piyango bileti almak haram mıdır?

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada yeni gelişme

Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmakla suçlanan damada tahliye

'Virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmıştı! Flaş karar

Kağıthane'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Dehşete düşüren olay! Alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Sultangazi'de cinayette hırsızlık iddiası! Tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Hırsızlık iddiasıyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.