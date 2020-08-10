Balıkesir'de doktorun kullandığı araç 'U' dönüşü yaparken denize uçtu

Edinilen bilgiye göre; saat 23.00 sıralarında özel otomobiliyle Çamlık’tan Ayvalık merkez istikametine gelirken Sefa-Palmiyeler mevkiinde “U” dönüşü yapmak isteyen Hatice Durak isimli sürücü karşı şeritten yol kenarındaki yaklaşık 10 metreden denize uçtu.

AMBULANSLA HASTANEDE MÜŞAHADE ALTINA ALINDI

Sığ ve kayalık denize düşen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Doktor Hatice Durak, olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

Yaklaşık 10 metrelik yara düşen otomobil bir vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılabildi. (İHA)

