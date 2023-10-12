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Balıkesir'de freni boşalan vinçten atladılar! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

12.10.2023 22:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, freni boşalan vinçten atlayan sürücü 35 yaşındaki Hakan Çetin yaralandı, yanında oturan 38 yaşındaki Yılmaz Çetin ise hayatını kaybetti.

Balıkesir'de freni boşalan vinçten atladılar! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Gönen ilçesi Gönen- Balya karayolu üzerinde meydana geldi. Hakan Çetin yönetimindeki 10 TD 049 plakalı vinç, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Vincin yol kenarındaki boş araziye girdiği sırada sürücü Hakan Çetin ile yanındaki Yılmaz Çetin araçtan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Hakan Çetin ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Yılmaz Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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Balıkesir ölü vinç

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