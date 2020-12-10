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Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere uyarı notu asılacak

10.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere uyarı notu asılacak

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen ikametlere, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmasına karar verdi. Amatör balıkçılara da 3 metrelik mesafe kuralı getiren kurul, balık tutulurken ve iş yerleri önünde sigara içilmesini yasakladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler getirdi. Kurul, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanmasını kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda ekipler, ilk izolasyon denetimine gittikleri ev ve binaların girişine, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ yazılı not asacak.

Alınan kararla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır. Mesafe ve maske ihlallerine neden olduğu tespit edilen, iş yerleri önünde oturarak ve ayakta topluluk oluşturmasının önüne geçmek üzere işyerlerinin önüne sandalye tabure konulmasının ve iş yerleri önünde mesafe ve maske ihlali yaparak toplanmak suretiyle çay ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

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BALIKÇILAR ARASINDA 3 METRE MESAFE OLACAK

Öte yandan da amatör balıkçılar arasında en az 3 metre mesafe olması bu nedenle yer işaretlemelerinin yapılması kararı da alındı. Açıklamada, “Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi ve benzeri) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılması gerekmektedir. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin, olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Ayrıca alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

DHA

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