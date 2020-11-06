Balıkesir'de yıldırım kabusu! Annesini kurtaran Gamze: Annemden yanık kokusu geliyordu

Bigadiç ilçesi kırsal Çekirdekli Mahallesi'nde, 30 Ekim'de biber toplamaya giden 12 kadın, sağanak nedeniyle altına sığındıkları ceviz ağacına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Durumu ağır olan 4 kadından Yasemin Demirel, Nermin Alkan ve Feride Arıkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suzan Avcıoğlu ise iyileşerek, hastaneden taburcu edildi.

'SON HASATLARI YAPIYORDUK'

Kendisi de düşen yıldırımdan etkilenen ve kısa süreli baygınlık geçiren kızı Gamze Öke’nin müdahalesiyle hayata tutunan Suzan Avcı, yaşadıkları o anları anlattı:

"Arkadaşlarım ile bir gün birimizin, bir gün diğerimizin biberlerini imece usulü topluyoruz. Hava açılmıştı, biraz daha toplayalım diye, duruyorduk. Sonra yıldırım düştü ve gerisini hatırlamıyorum. Bana sonrasında deprem oldu dediler. Ayakta olduğumuz için duymadık. Ölenlerin hepsi ahretliğimdi. Son hasatları yapıyorduk. Beni de kızım canlandırmış. Benim öldüğümü düşünmüş ve bana toprak sıvamış."

Suzan Avcı’nın eşi Veysel Avcı ise, "Ben olaydan 5-10 dakika önce oradaydım. Kadınlar ‘Biraz daha toplayalım’ deyince, ben kantarın yanına geçtim. O sırada olay yaşanmış. Yıldırım düştüğünü haber aldık. Tekrar gittik, oradakiler herkesi hastaneye götürmüş" dedi.