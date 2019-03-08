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Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 04:53 | Son Güncelleme

Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyon ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yaya Mahallesi mevkisinde, Mehmet Gönüllü idaresindeki 10 HF 252 plakalı yolcu otobüsü ile İsa Yılmaz yönetimindeki 17 YA 499 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, her iki araç da yol kenarındaki bariyerleri aşarak zeytinlik araziye savruldu.

Kazada, otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ile ismi henüz belirlenemeyen otobüsün muavini olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 yolcu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü İsa Yılmaz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yolcu otobüsü kamyon trafik kazası

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