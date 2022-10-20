Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde 11 gün önce polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan polis memurlarından biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kazada yaralanan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Hızır Bekir Baybörü, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAVAALANINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Hastaneden alınarak Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, katafalka konuldu.

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua etmesinin ardından Baybörü'nün özgeçmişi okundu. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra askeri kargo uçağına konulan şehidin naaşı, Ankara'ya uğurlandı.

Şehit polis Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesinin, yarın Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Törene şehidin eşi İrep, oğlu Mehmet Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Jandarma Komutanı 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Havran'da, 8 Ekim'de il dışı görev için yola çıkan Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpışmıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle refüje savrulmuş, sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem ile Kocaçam, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. (AA)

