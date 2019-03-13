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Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında bir kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı. Gemide bulunan mürettebatın tamamı kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı

Marmara Denizi'nde etkili olan kötü hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Marmara Adası Topağaç açıklarında seyir halinde olan 1753 tonluk Yusuf Celal adlı kuru yük gemisi hava koşulları nedeniyle karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemide bulunan mürettebatın tamamı kurtarılırken, olayda can kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

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Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy İHA'ya yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle mıcır yüklü bin 753 ton ağırlığında 65 metre uzunluğundan kuru yük gemisinin önce karaya oturarak ardından battığını, gemide bulunan mürettebat için derhal çalışmaların başlatılarak tamamının kurtarıldığını ve sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade etti. (İHA)

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Balıkesir Marmara Adası Kuru yük kuru yük gemisi

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