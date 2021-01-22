Balıkesir ve Çanakkale belediyelerinin sosyal medyadaki 'kovalak' atışması gülümsetti

Çanakkale Belediyesi, Twitter hesabından "Gösteriş düşkünü, etrafındaki kişilerin dikkatini çekerek beğenilme çabasında olan kişi" anlamına gelen "Kovalak" kelimesine atıfta bulunarak "Kovalak kelimesini duyduysanız Çanakkale'ye hoş geldiniz." paylaşımında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Çanakkale Belediyesi'ne cevap vererek, "Kovalak'a sahip çıkmasını bildiğimiz gibi paylaşmayı da severiz. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz." paylaşımını yaptı.

Çanakkale Belediyesinin "Ayrı yerlerde olsak da aynı dili konuşmak muhteşem değil mi?" paylaşımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden, "Muhteşem olmaz mı Sadıcım, sadece Kovalak'ı değil tüm kelimelerimizi kullanabilirsiniz." yanıtı verildi.

Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni alan belediyeler arasındaki bu paylaşımlar okuyucularını da gülümsetti. (AA)

