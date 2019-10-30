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Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:12 | Son Güncelleme

Organizatör olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 152 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev mevkisindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu bir grubun yurt dışına gitmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kongo, Orta Afrika, Somali, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen 15'i kadın 7'si çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığı belirlenen iki ayrı grubun Çanakkale-İzmir kara yolunda olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki aracı takibe aldı.

İlçe girişinde araçlardan birini durduran ekipler, 104 Afganistan, 7 İran uyruklu olmak üzere 111 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan diğer araç ise bir süre sonra yakalandı. Araçta bulunan A.G, M.K, H.A, Ö.P ve M.S organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Araçlarda ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tekne motoru, 1 şişme bot ve 35 can yeleği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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