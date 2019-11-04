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Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerle harekete geçen jandarma, Güneş Adası açıklarındaki bir şişme botta 26'sı çocuk 15'i kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 52 kişiyi yakaladı.

Ayvalık'taki Çıplak Adası açıklarındaki başka bir operasyonda ise Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen G.E. gözaltına alındı.

Öte yandan Susurluk ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

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1 organizatör Ayvalık Balıkesir susurlu 65 düzensiz göçmen

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