Balıkesir'de Çay Deresi taştı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Çay Deresi'nin yağış nedeniyle taşması sonucu bazı iş yerlerine su bastı.
Rekreasyon alanı içinde yer alan Avlu Balıkesir AVM'deki Çay Deresi, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle taştı.
Taşan sular, Ağır Sanayi Bölgesi Dereceboyu Caddesi Keresteciler Sokak'taki bazı iş yerlerine doldu.
Çalışanların iş yerlerinde mahsur kalması üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, su tahliyesi yaptı.
Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum