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Balıkesir’de FETÖ operasyonu 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri Fetullahçı Terör örgütüne operasyon düzenledi.

Balıkesir’de polis ekipleri Fetullahçı Terör örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ şüphelisi biri Teğmen olmak üzere 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli ile, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Öğretmen Teğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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