HABER

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

Örgütün sözde "Sındırgı ilçesi kadın sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan kişi İstanbul'da yakalandı

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde ilçe kadın sorumlusu olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı iddiasıyla şüpheli H.O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul ve Düzce'deki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheli H.O, İstanbul'da bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı
GÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandıGÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY Sındırgı sözde yönetici

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.