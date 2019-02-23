Balıkesir'de kar yağışı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kazdağları kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede sabaha karşı başlayan yağış ve tipi dolayısıyla Havran-Edremit kara yolu ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi yolunun Kazdağları'ndan geçen kısmında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 141. Bölge ve Edremit Belediyesi Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler iş makineleriyle küreme ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Edremit-Yenice kara yolunun 15. kilometresi Hanlar mevkisinde kontrol noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri de zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Bazı araç sürücülerinin zincir takmasına da yardım eden ekipler, yolda güvenliği sağlamak amacıyla devriye geziyor.

