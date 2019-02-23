HABER

Balıkesir'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Kar yağışı ve tipi, Havran-Edremit kara yolu ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi yolunun Kazdağları'ndan geçen kısmında ulaşımda aksamalara neden oluyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kazdağları kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede sabaha karşı başlayan yağış ve tipi dolayısıyla Havran-Edremit kara yolu ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi yolunun Kazdağları'ndan geçen kısmında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 141. Bölge ve Edremit Belediyesi Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler iş makineleriyle küreme ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Edremit-Yenice kara yolunun 15. kilometresi Hanlar mevkisinde kontrol noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri de zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Bazı araç sürücülerinin zincir takmasına da yardım eden ekipler, yolda güvenliği sağlamak amacıyla devriye geziyor.

PARTNER5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak
Fare zehri içip, bileğini keserek intihara kalkıştıFare zehri içip, bileğini keserek intihara kalkıştı
Bakan Ersoy: 81 ilin turizmden gelir alması şartBakan Ersoy: 81 ilin turizmden gelir alması şart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balaıkesir Edremit kar Kazdağları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılan Melek'in ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.