HABER

Balıkesir’de kumar ve tombala operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde yapılan kumar ve tombala uygulamasına Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 79 ekip, 285 polis memuru destek verdi.

Balıkesir’de kumar ve tombala operasyonu

Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde yapılan kumar ve tombala uygulamasına Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 79 ekip, 285 polis memuru destek verdi. Kahvehane, lokal, dernek ve kooperatif adı altında işletilen yerlerde oynatılmasının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, polis ekipleri 3 bin 727 kişiye GBT kontrolü yapıldı. 320 kahvehane, 31 dernek ve lokal denetlendi.
Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alınırken, 6 kahvehaneye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri 8 kişiye toplam 2 bin 560 TL idari yaptırım uygularken, 2 iş yerinin de faaliyetlerine son verildi.
Denetimlerde bin 23 adet pul ve kart, 14 deste oyun kağıdı, 1 adet kumar makinesi, 1 adet sigaramatik makinesi, 93 adet marka, 54 adet alkollü içkiye el konulduğu öğrenildi.

Balıkesir’de kumar ve tombala operasyonu

Balıkesir’de kumar ve tombala operasyonu

Balıkesir’de kumar ve tombala operasyonu

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Kubat, 500 çocukla aynı sahneyi paylaştıKubat, 500 çocukla aynı sahneyi paylaştı
Köpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduKöpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar! 'Dünyanın en zor işi'

Cinsel istismar sanığının cep telefonu ve bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

Merakla bekleniyordu! İşte o tarih...

İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı

İntihar için dereye atladı, yardım çağırdı

Ayasofya Meydanı'nda "Fetih Namazı" etkinliği

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.