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Balıkesir'de ray demirlerini çalan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde ray demirlerini çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'de ray demirlerini çalan 2 kişi yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde ray demirlerini çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Kepsut ilçesi kırsal Ovacık Mahallesi’nde, jandarma ekipleri, şüphe üzerine 43 plakalı bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 ton ağırlığında ray demiri ve demir kesmeye yarayan kaynak makinesi ile kesici aletler ele geçirildi. Araçtaki A.S. ve T.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Kamu, kurum ve kuruluşlarından hırsızlık' suçlamasıyla yasal işlem başlattı. Ray demirleri ise TCDD yetkililerine teslim edildi.

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