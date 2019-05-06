Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda, çeşitli markalara ait 22 bin içki alkol şişesi etiketi, çok sayıda boş içki şişesi ile etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K. ve E.K.'ye ait olduğu öğrenilen iş yeri ve E.K.'ye evde yapılan aramalarda 22 bin çeşitli markalara ait alkol şişesi etiketi, bin 875 farklı ebatlarda doluma hazır boş içki şişesi, bin 745 şişe kapağı, 62 litre etil alkol, sahte viski doldurulmuş 70 cc'lik 5 şişe ve 70 cc'lik sahte rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.K. ve E.K. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından E.K.'ya 2 bin 281 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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