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Balıkesir'de sözleşmeli er trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sözleşmeli er trafik kazasında öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sözleşmeli er, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sözleşmeli er Erol Çivi'nin (27) kullandığı motosiklet, Çanakkale-İzmir kara yolu Pelitköy Mahallesi Kavşağı'nda, Semih Ö. yönetimindeki 34 NNF 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Çivi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Edirne'de sözleşmeli er olarak görev yapan Çivi'nin 3 ay önce Selver Çivi ile evlendiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Semih Ö, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir er Kaza

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