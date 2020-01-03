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  4. Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak iş yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 12 kişiyi takibe aldı.

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, iki ruhsatsız tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirdi.

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