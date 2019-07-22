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Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

İş göremezlik raporlarıyla SGK'yi 353 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri, tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıkları tespit edilen ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 gün önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim E. ile Özgür A. tutuklandı, Ali İ. Y. ve Osman Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari Devrim A'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 kişinin, sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri ve tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıklarını tespit etmiş, çalışmalarda SGK çalışanı Özgür A'nın iş göremezlik ödeme şifresiyle kişilerin banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarılarak, kurumun 353 bin 27 lira 38 kuruş zarara uğratıldığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Edremit ilçesi, İzmir ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde belirlenen adreslere 20 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İbrahim E, Özgür A, Ali İ. Y. ve Osman Ç. gözaltına alınmıştı.

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Balıkesir dolandırıcılık Edremit operasyon SGK

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