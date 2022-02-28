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Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri neler? İşte balistik füze türleri...

28.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte balistik füzenin ne olduğu ve özellikleri gündeme geldi. Rusya’nın Ukrayna işgalinde kullandığı söylenen balistik füzenin türleri ve özellikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoride olan bu silahlar arasında R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir. Peki balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri neler? İşte balistik füze türleri...

Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri neler? İşte balistik füze türleri...

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füze olarak tarif edilmektedir. Rusya Ukrayna savaşında çokça gündeme gelen füzelerin özellikleri merak ediliyor. Peki balistik füze nedir?

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ NELER?

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•Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.
•Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.
•Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.
•Havadan fırlatılan balistik füze
•Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.
•Tiyatro balistik füzesi - 300 ve 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında bir menzil.
•Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.
•Denizaltından fırlatılmakta olan balistik füze - Balistik füze denizaltısı'ndan fırlatıldı.

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