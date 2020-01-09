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  4. Balistik füze nedir? balistik füze türleri nelerdir?

Balistik füze nedir? balistik füze türleri nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 05:04 | Son Güncelleme

İran'ın ABD üslerine balistik füze saldırısı yapması balistik füzenin ne olduğu ve balistik füze menzili hakkında araştırmalar internette en çok arananlar arasına girdi. Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler.

Balistik füze nedir? balistik füze türleri nelerdir?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir.

Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

Balistik füze çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kısa menzilli balistik füze (KMBF)
Orta menzilli balistik füze (OMBF)
Kıtalararası balistik füze (KABF)
Denizaltından atılan balistik füze (Slbm Submarine-launched ballistic missile)

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