Balistik füze nedir? balistik füze türleri nelerdir?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir.

Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

Balistik füze çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kısa menzilli balistik füze (KMBF)

Orta menzilli balistik füze (OMBF)

Kıtalararası balistik füze (KABF)

Denizaltından atılan balistik füze (Slbm Submarine-launched ballistic missile)



