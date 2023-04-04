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Saçından çekerek balkona götürüp 'seni buradan atarım' dedi, sonrası korkunç!

04.04.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kan donduran bir kadına şiddet ve bıçaklı saldırı olayı yaşandı. 2 çocuk annesi A.S. (31) ile eşi S.D. (33) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.S., kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi S.D’yi bıçakladı. Tutuklanan kadının mahkemedeki ifadesinde, kocasının alkol aldığını, kafasına vurup saçından çekerek balkona götürdüğünü ve kendisini balkondan atmakla tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Saçından çekerek balkona götürüp 'seni buradan atarım' dedi, sonrası korkunç!

Dehşete düşüren olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocukları bulunan S.D. (33) ve A.S.(31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.D., eşi A.S’yi darp etti. Bu sırada A.S., evde bulduğu bıçağı eline geçirerek eşi S.D’yi sol göğsünden bıçakladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı koca ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

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BALKONDAN ATMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Emniyette işlemleri tamamlanan kadın, Erdemli Adliyesine sevk edildi. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kadının mahkemedeki ifadesinde, kocasının alkol aldığını ve kafasına vurup saçından çekerek balkona götürdüğünü ve kendisini balkondan atmakla tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Çiftin 1 yıl önce resmi olarak ayrıldığı ancak 3 ay önce tekrar barıştığı belirtildi.

İHA

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