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Balkona hava almaya çıktı kendisini yerde buldu

28.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Balkona hava almaya çıktı kendisini yerde buldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda birinci kattaki balkondan aşağı düşen bir kadın ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda birinci kattaki balkondan aşağı düşen bir kadın ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, balkona hava almaya çıkan Selfinaz K. isimli kadın bir anda dengesini kaybedince kendisini yerde buldu. Bağırma sesleri üzerine balkona koşan talihsiz kadının ailesi şok oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selfinaz K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Balkona hava almaya çıktı kendisini yerde buldu

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