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  4. Balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldılar! Apartman sakinleri şaşkına döndü

Balkonda asılı kıyafetleri böyle çaldılar! Apartman sakinleri şaşkına döndü

25.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir evin balkonunda kuruması için asılı duran kıyafetlerin 2 hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, bir apartmanın ilk katında bulunan dairenin balkonunda kuruması için asılmış kıyafetleri hedef olarak belirledi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şüphelilerden birisi arkadaşına yardım ederek balkona uzanmasını sağladı. Arkadaşının yardımıyla balkona doğru uzanan şüpheli ise çamaşır ipinde asılı olan kıyafetleri çekerek aldı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda 2 şüpheli şahıs, kuruması için asılan 2 parça kıyafeti çalarak kaçtı. Apartmanın etrafındaki bahçenin duvarından atlayan şüpheliler gözden kayboldu.

Yaşadıkları olay karşısında şaşkına dönen apartman sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Hırsız Eskişehir

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