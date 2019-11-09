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Aydın'da balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

Aydın'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.

Aydın'da balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
intihar Aydın üniversite öğrencisi Özgecan

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