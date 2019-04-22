Balkondan düşen 15 aylık bebek öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4. kattaki evin balkonundan düşen bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Melih Kıranmezar'ın 15 aylık oğlu Ramazan Ege, evde oynarken balkona çıktı.
Annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu balkon demirlerinin arasındaki boşluktan geçen çocuk, yere düştü. Olayı gören komşuları, anneye haber vererek, minik Ramazan Ege'yi kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çocuğun yaşamını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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