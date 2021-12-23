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Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber

23.12.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün sabah saatlerinde demir korkulukların olduğu balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Alya Karavuş, sabah uyandıktan sonra balkona çıktı. Alya daha sonra balkonun şebeke demirlerine tırmandı. Küçük kız, şebeke ve tavan arasındaki boşluktan toprak zemine düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden ebeveynleri hemen araçlarıyla kızlarını özel bir hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Alya, bugün gece saat 02.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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