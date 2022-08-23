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Balkondan düşen kanlar içindeki çocuğunu kucağında taşıdı! Korku dolu anlar kamerada

23.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kardeşleriyle birlikte balkondan aşağı bakan 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince 2. kattan düştü. Çocuğunu kanlar içinde gören anne, küçük çocuğu kucağına alarak çığlık çığlığa çevreden yardım istedi. Başından yaralanan çocuk, ağabeyinin kucağında götürüldüğü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Balkondan düşen kanlar içindeki çocuğunu kucağında taşıdı! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, dün saat 14.15 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yaşadıkları binanın ikinci katındaki balkondan kardeşleriyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Hasan V., aşağıya bakmak istedi. Talihsiz çocuk o esnada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

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KARDEŞLERİYLE OYNARKEN BALKONDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Olay sonucunda çocuk başından yaralanırken, çocuğunu gören annesi panikle aşağıya indi. Kanlar içerisinde kalan çocuğunu kucağına alan annesi, çığlık çığlığa çevrenden yardım istedi. Bir süre sonra anne çocuğunu yere bırakırken, çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada kardeşleri ve vatandaşlar dakikalarca çocuğun başında bekledi.

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ANNESİ KUCAĞINA ALIP ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ

Kardeşleri çocuğun başında gözyaşı dökerken dakikalar sonra gelen ambulans, yolun bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa kadar taşıdıktan sonra ilk müdahalesi yapıldı. Bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan V.’nin durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KANLAR İÇİNDEKİ KARDEŞİNİ KUCAĞINDA AMBULANSA TAŞIDI

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuk balkondan yere düşüyor. Çamaşırlıkta asılı olan kıyafette arkasından düşüyor. Annesi çocuğunu kucağına alarak çevreden yardım istiyor. Çocuğun kardeşleri ve vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Kadın çocuğunu yere bırakırken, kardeşleri kucağına alıyor. Panik yaşanan görüntülerde, bir süre sonra çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa doğru yürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane balkon
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