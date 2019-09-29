Balkondan düşen Merve öğretmen, toprağa verildi

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp ölen İngilizce öğretmeni Merve Şahan (25), memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Merve Şahan, 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Merve Şahan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şahan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Akkonak beldesine getirildi.

Bugün öğle vakti, ailesinin evinden helallik alınan Merve Şahan'ın cenazesi, Merkez Camii'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından Merve Şahan, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Merve Şahan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra bölge halkı katıldı.

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