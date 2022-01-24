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Balkondan düşen üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi! Sosyal medya paylaşımında kripto para detayı

24.01.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düştü. Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan M.S'nin sosyal medya hesabında, kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.

Balkondan düşen üniversite öğrencisi feci şekilde can verdi! Sosyal medya paylaşımında kripto para detayı

Olay, saat 21.00 sıralarında Kâğıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA KRİPTO PARA DETAYI

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Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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İstanbul
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