Balkondan evine girmek istedi, başına korkunç bir olay geldi! Çığlıklarını duyan vatandaşlar ihbarda bulundu

Edinilen bilgiye göre, O.K. adlı genç, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, anahtarını unuttuğu için balkondan tırmanarak girmek isterken dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir parmaklıkların üzerine düştü.
Gencin çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı.
O.K., karnına saplanan demir parmaklıklarla birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karnındaki parmaklık ameliyatla çıkarılan gencin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
(İHA)