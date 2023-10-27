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Balkondan evine girmek istedi, başına korkunç bir olay geldi! Çığlıklarını duyan vatandaşlar ihbarda bulundu

27.10.2023 17:27 | Son Güncelleme:
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Mersin'de anahtarını unuttuğu evine balkondan tırmanarak girmek isterken dengesini kaybederek düşen gencin karnına demir parmaklık saplandı. Gencin çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı. Gencin karnındaki parmaklığın ameliyatla çıkarıldığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Balkondan evine girmek istedi, başına korkunç bir olay geldi! Çığlıklarını duyan vatandaşlar ihbarda bulundu

Edinilen bilgiye göre, O.K. adlı genç, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, anahtarını unuttuğu için balkondan tırmanarak girmek isterken dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir parmaklıkların üzerine düştü.

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GENCİN ÇIĞLIKLARINI VATANDAŞLAR DUYDU

Gencin çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı.

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O.K., karnına saplanan demir parmaklıklarla birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Karnındaki parmaklık ameliyatla çıkarılan gencin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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(İHA)

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