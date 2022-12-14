Balla karıştırınca şifa, çekirdeğini tüketince zehre dönüşüyor!

Ayva anemi, karaciğer hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar, göz hastalığı, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları ve anti-allerjenik özellikleri ile sistitle mücadelede de yardımcıdır. Çok güçlü antioksidanlar olan polifenolik bileşikler içerir.

Bu bileşikler serbest radikallerle savaşıp, yaşlanma sürecini yavaşlatırlar. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklara ve felç riskine karşı koruma sağlarlar. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

AYVAYI BALLA KARIŞTIRIN

Peptik ülserler için kullanılır, ayva balla karıştırılıp tüketildiğinde kolit, diyare, bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık için idealdir. Çin’de özellikle ayva kabuğu ülser tedavisinde, ıslatılmış ve haşlanmış ayva tohumlarından oluşan jöle de göz problemlerini rahatlatmak, mukoza zarı iltihapları ve hatta boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

AYVA GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR

Bazı çalışmalar ayvanın içerdiği güçlü antioksidanlar ile kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğunu ve ayva suyunun stresle mücadele eden bireylerde etkili olduğu yönündedir. Ayva bulantı ve kusmayı engeller, sabah bulantılarını giderici bir meyvedir. Yapılan bir Japon çalışmasında ayva kabuğundaki anti-viral maddelerin Hepatit A, B ve C’ye neden olan organizmaların büyümesini engellediği saptanmıştır.

AYVA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Ayvadaki vitamin ve minerallerin karaciğer fonksiyonlarını uyardığı ve pankreas yetersizliği tedavisinde de yardımcı rol oynadığı iddia edilmektedir. Soğuk havalarda hastalık ihtimalinin artması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem kazanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayva A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştiricidir. Ayvanın içinde bulundurduğu polifenolik bileşikler, antioksidan bileşikler, diyet lifi, vitamin ve mineral açısından sağlık deposudur.

CİLT BAKIMINDA AYVA ETKİSİ

100 gram ayvada günlük ihtiyacın yüzde 25’ini karşılayacak C vitamini bulunur. Ayva bağışıklığı güçlendirir ve kolesterolün dengede kalmasına yardımcı olur. Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur. Ayvanın etli kısmını oluşturan astrenjan (sindirim kanalı yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde mukozayı büzüştürmek amacıyla kullanılan maddeler) bileşikler tanenler olarak bilinir. Bu tanenler kateşin ve epikateşindir, kalın bağırsakta kansere neden olan kimyasalları bağlarlar, mukoz membranı kanserlere, divertikülite (mukoza fıtığı) ve inflamatuar (iltihaplı) bağırsak hastalığına karşı korurlar.

AYVA ÇEKİRDEĞİNDEKİ TEHLİKEYE DİKKAT

Ayvadan reçeller, jöleler, soslar, pudingler, şuruplar ve hatta kekler yapılabilir.

Pişirmeden önce ayva çekirdeklerini mutlaka çıkarın. Elma, kayısı ve benzer meyvelerde olduğu gibi çekirdekler amigdalin içerir, bu bileşik midede hidrojen siyanide dönüşür. Fazla miktarda alınması siyanid zehirlenmesine neden olur.



