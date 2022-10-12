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Ballkani-Sivasspor maçına doğru

12.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja: "Sivas’taki maçtan daha zor bir maç bekliyoruz''

Ballkani-Sivasspor maçına doğru

PRİŞTİNE (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kosova temsilcisi Ballkani'nin teknik direktörü Ilir Daja, ''Doğrusunu söylemek gerekirse Sivas’taki maçtan daha zor bir maç bekliyoruz.'' dedi.

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Daja, dolu tribünler önünde oynamanın getireceği sorumluluğun bilincinde olduklarını söyleyerek, "Hazır olduğumuzu düşünüyorum ancak yarınki maçta bizden bekleneni elde edebilmemiz için, geçen haftadan daha fazla şey yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üç maç haftası sonrasında gruptaki takımların aynı puanda olması nedeniyle artık kolay maç olmayacağını belirten Daja, şöyle konuştu:

"Her geçen maç daha zor oluyor ancak biz de bu seviyelerde daha fazla tecrübe kazanıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Sivas’taki maçtan daha zor bir maç bekliyoruz. Çünkü hafta sonu lig maçında Sivasspor galip geldi. Maçı biz de takip ettik. Onlarda bizden rövanş almak isteyecek. Gruptaki diğer takımlar bizden daha tecrübeye sahipler ama bu bizim de daha güçlü olmamızı sağlıyor çünkü eğer taraftarları mutlu edecek seviyeye ulaşmak istiyorsak kendi sahamızda daha da iyi oynamalıyız."

Ballkani takımının orta saha oyuncusu Qendrim Zyba ise zor bir maça çıkacaklarını ancak taraftarları mutlu edecek sonucu alabilmek için gereken mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

Maç için tüm biletlerin satılmış olmasından duyduğu heyecanı dile getiren Zyba, şunları kaydetti:

"Rakibin kalitesi belli olduğundan bizi çok zor bir maç bekliyor. Deplasmandan iyi bir sonuçla döndük. Umuyoruz bizi destekleyen herkesi ve tüm sporsever Kosovalıları sevindirecek sonucu alabilmek adına maksimumuzu vereceğiz."

Kosova’nın güneyindeki Suhareka Belediyesi’nin takımı olan Ballkani’nin stadyumu UEFA kriterlerini karşılamadığından dolayı maç başkent Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak.

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