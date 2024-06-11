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Silah seslerini duyan Kuzey Kore askerleri arkalarına bakmadan kaçtı! "Bilinmeyen görev" detayı: Bu kez balonlar değil...

11.06.2024 10:08
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tehlikeli 'balon' gerilimi bu kez askerlerin sınırı geçmesiyle daha da tırmandı. Kuzey Kore askerleri yerel saatle öğlen sularında sınırı geçti, Güney Kore ordusu tetiğe bastı. Gelişme üzerine gelen ilk açıklamadaki "bilinmeyen görev" detayı dikkatlerden kaçmadı.

Silah seslerini duyan Kuzey Kore askerleri arkalarına bakmadan kaçtı! "Bilinmeyen görev" detayı: Bu kez balonlar değil...

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son günlerde tırmanan gerginlik, bu kez sınır hattına sıçradı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin Pazar günü yerel saatle 12.30 sıralarında Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi’ni (MDL) geçtiği bildirildi.

KUZEY KORE ASKERLERİ APAR TOPAR GERİ DÖNDÜ

Gelişmenin ardından Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığı belirtilirken, Kuzey Koreli askerlerin ise kısa süre sonra kendi ülke sınırlarına çekildiği aktarıldı.

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“YANLIŞLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

JCS sözcüsü Albay Lee Sung-jun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DMZ’nin ot ve çalılarla kaplı olduğunu belirterek, bu nedenle sınır işaretini görmenin zor olabileceğine dikkat çekti. Olayın öncesinde Kuzey Koreli askerlerin DMZ içinde bilinmeyen bir görev üzerinde çalıştığını kaydeden Lee, Kuzey Koreli askerlerin sınırı yanlışlıkla geçtiğinin değerlendirildiğini söyledi.

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ÇÖP BALONLARI GERİLİMİ TIRMANDIRMIŞTI

Kuzey Kore’nin Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan bini aşkın balon göndermesi bölgede gerilimi tırmandırmış, Seul yönetimi ise Pyongyang’a misilleme olarak 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya almıştı.

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Son olarak Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye yönelik propaganda yayını yapan dev hoparlörleri sınır bölgesine yeniden kurduğu kamuoyuna yansımıştı.

Balonlu tehdit gerilimi tırmandırdı! Balonlu tehdit gerilimi tırmandırdı!

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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