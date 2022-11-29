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Komşular her şeyi kayda almıştı! Ev sahibi: 93 yaşındayım hatırlamıyorum

29.11.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da Ocak ayında meydana gelen olayda 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün'ün, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kırdığı iddia edilmişti. Tutuksuz sanık Akgün katıldığı duruşmada, "Evde 20 kişi kalmaya başladı. Kira da ödemiyorlardı. Ben kiracılarla uğraşmamak için evimi de oğlum İhsan'a devrettim. Kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim. 93 yaşındayım, emniyette ne dediğimi hatırlamıyorum'' ifadelerini kullandı.

Komşular her şeyi kayda almıştı! Ev sahibi: 93 yaşındayım hatırlamıyorum

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Naim Akgün katılırken, müştekiler ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Naim Akgün savunmasında suçu kabul etmeyerek, "Apartman bana ait, ben bu evi müştekilere onarıp kiraya verdim. Evde 20 kişi kalmaya başladı. Kira da ödemiyorlardı. Ben kiracılarla uğraşmamak için evimi de oğlum İhsan'a devrettim. İhsan'a kira ödemediklerini öğrendiğimde, evden çıkmalarını söyledim. Olay tarihinde ben zaten yandaki dairenin kiracısı çıktığı için, evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Balta bu yüzden elimdeydi. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" dedi.

Hakimin emniyette verdiği ifadesinin çelişkili olduğunu hatırlatması üzerine Akgün, "Ben 93 yaşındayım, emniyette ne dediğimi hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

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TANIK DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşının göz önünde bulundurularak beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme sanık Naim Akgün'ün oğlu İhsan Akgün'ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, dosyada bulunan görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün (93), mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtildi. 11 Ocak'ta, kira borcunu ödememeleri nedeniyle, mağdurların oturduğu eve elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren sanık Akgün'ün dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor. Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak, Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydediliyor.

Tüm dosya kapsamında göre sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında 'Mala zarar verme' suçundan, İhsan Akgün hakkındaki 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

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(DHA)

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