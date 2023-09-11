Bambaşka Biri'nin Turan'ı Cem Davran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cem Davran evli mi, eşi kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Bambaşka Biri dizisinde Turan Öztürk karakterini canlandıran Cem Davran, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. Öte yandan ünlü oyuncu Cem Davran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Cem Davran'in hayatı ve biyografisi...
Cem Davran 3 Mart 1964 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya geldi.
Cem Davran, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1976 senesinde Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atmış olan Cem Davran, 1977 senesinde sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980 senesinde ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna alınmıştır.
Üç sene boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini yürüten Cem Davran, daha sonraları dört sene Dormen Tiyatrosu'nda, üç sene de Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. Çeşitli okullarda tiyatro dersleri veren Davran, Yıldız Üniversitesi oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 senesinde Gazeteciden Dost, 1997 senesinde ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.
1990 senesinde Hilal Davran ile evlenen Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu bulunmaktadır.
Filmografisi:
2020 Karakomik Filmler 2: Deli
2019 Karakomik Filmler
2011 Bir Ses Böler Geceyi
2011 Melekler ve Kumarbazlar
2007 Avrupalı Avrupalı
2000 Balalayka
1999 Kahpe Bizans
1993 Tersine Dünya
1991 Varyemez Oktay
1991 Kurt Kanunu
1986 Asılacak Kadın
1979 Yusuf ile Kenan
1978 Taşı Toprağı Altın Şehir
Televizyon yapımları:
1993 Tatlı Betüş
1998-2001 Ruhsar
2001 Vay Anam Vay
2000 Şaşıfelek Çıkmazı
2002 Aşk Meydan Savaşı
2002 Bana Abi De
2003 Patron Kim
2003 Yuvam Yıkılmasın
2004-2005 Çocuğun Var Derdin Var
2005 İlk Göz Ağrısı
2006 Deli Dolu Oğuz
2007 Fesupanallah
2008 Hayat Güzeldir
2009 Avrupa Yakası
2010 Çete
2011 İzmir Çetesi
2013 Bizim Okul
2013 Babam Sınıfta Kaldı
2014 Yedikule Hayat Yokuşu
2018 8. Gün
2019 Kardeş Çocukları
2021 Aşkın Tarifi
2023- Bambaşka Biri
İnternet yapımları:
2020 Yarım Kalan Aşklar