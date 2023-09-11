Bambaşka Biri'nin Turan'ı Cem Davran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cem Davran evli mi, eşi kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Bambaşka Biri dizisinde Turan Öztürk karakterini canlandıran Cem Davran, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. Öte yandan ünlü oyuncu Cem Davran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Cem Davran'in hayatı ve biyografisi...

CEM DAVRAN KİMDİR?

Cem Davran 3 Mart 1964 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya geldi.

Cem Davran, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1976 senesinde Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atmış olan Cem Davran, 1977 senesinde sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980 senesinde ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna alınmıştır.

Üç sene boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini yürüten Cem Davran, daha sonraları dört sene Dormen Tiyatrosu'nda, üç sene de Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. Çeşitli okullarda tiyatro dersleri veren Davran, Yıldız Üniversitesi oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 senesinde Gazeteciden Dost, 1997 senesinde ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

BAMBAŞKA BİRİ'NİNTURAN'I CEM DAVRAN EVLİ Mİ?

1990 senesinde Hilal Davran ile evlenen Cem Davran'ın bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu bulunmaktadır.

CEM DAVRAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Filmografisi:

2020 Karakomik Filmler 2: Deli

2019 Karakomik Filmler

2011 Bir Ses Böler Geceyi

2011 Melekler ve Kumarbazlar

2007 Avrupalı Avrupalı

2000 Balalayka

1999 Kahpe Bizans

1993 Tersine Dünya

1991 Varyemez Oktay

1991 Kurt Kanunu

1986 Asılacak Kadın

1979 Yusuf ile Kenan

1978 Taşı Toprağı Altın Şehir

Televizyon yapımları:

1993 Tatlı Betüş

1998-2001 Ruhsar

2001 Vay Anam Vay

2000 Şaşıfelek Çıkmazı

2002 Aşk Meydan Savaşı

2002 Bana Abi De

2003 Patron Kim

2003 Yuvam Yıkılmasın

2004-2005 Çocuğun Var Derdin Var

2005 İlk Göz Ağrısı

2006 Deli Dolu Oğuz

2007 Fesupanallah

2008 Hayat Güzeldir

2009 Avrupa Yakası

2010 Çete

2011 İzmir Çetesi

2013 Bizim Okul

2013 Babam Sınıfta Kaldı

2014 Yedikule Hayat Yokuşu

2018 8. Gün

2019 Kardeş Çocukları

2021 Aşkın Tarifi

2023- Bambaşka Biri

İnternet yapımları:

2020 Yarım Kalan Aşklar

