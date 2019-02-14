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Bambaşka şehirler, bambaşka zamanlar! Tek ortak nokta ise...

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2019 08:32 | Son Güncelleme

Son yılların çözülmesi en büyük problemleri arasında görülen trafik sorununun, yıllar önce de aynı yoğunlukta varlığını sürdürdüğünü söylesek ne düşünürdünüz? Binaların, yolların, arabaların değişmesine rağmen baki kalmayı başaran trafik sorunu dünyanın farklı noktalarında yıllar önce bakın nasıl görüntülenmiş!

Trafik, büyük şehirler için sadece bugün değil geçmişte de çözülmesi gereken bir sorun oldu. İşte geçmişin gündelik hayatından bugüne yansıyan, tarihe tanıklık özelliği taşıyan fotoğraflar...

Oxford Circus, 1888
Berlin Duvarı'nın yıkışılından sonraki ilk cumartesi, Brandenburg Kapısı, 1989
Chicago, 1909
Moskova, 1931
Londra Köprüsü, 1900
Londra, 1900
Paris, 1954
Piccadilly Circus, Londra, 1901
Lübnan, 1958
Los Angeles, 1920'ler
Budapeşte, Macaristan, 1970'ler
Embankment, Londra, 1926
Vancouver, 1973
Los Angeles, 1927
Çin, 1948
Berlin, 1927
Chicago, Illinois, 1927
Detroit, 1928
Boston, 1929
Los Angeles Nehri, 1937
Los Angeles, 1950
Los Angeles, 1950
Los Angeles, 1952
Los Angeles, 1955
Paris, 1956
Woodstock, 1969
Budapeşte, Macaristan, 1970'ler
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Anahtar Kelimeler:
şehir trafik

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