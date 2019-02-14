Bambaşka şehirler, bambaşka zamanlar! Tek ortak nokta ise...

Son yılların çözülmesi en büyük problemleri arasında görülen trafik sorununun, yıllar önce de aynı yoğunlukta varlığını sürdürdüğünü söylesek ne düşünürdünüz? Binaların, yolların, arabaların değişmesine rağmen baki kalmayı başaran trafik sorunu dünyanın farklı noktalarında yıllar önce bakın nasıl görüntülenmiş!
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Trafik, büyük şehirler için sadece bugün değil geçmişte de çözülmesi gereken bir sorun oldu. İşte geçmişin gündelik hayatından bugüne yansıyan, tarihe tanıklık özelliği taşıyan fotoğraflar...
Oxford Circus, 1888
Berlin Duvarı'nın yıkışılından sonraki ilk cumartesi, Brandenburg Kapısı, 1989
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