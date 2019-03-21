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Ban Ki-Moon'un yeni misyonu hava kirliliğiyle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in hava kirliliğiyle mücadele için kurulacak kurumun başına geçmesi önerisini kabul etti

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in hava kirliliğiyle mücadele için kurmayı planladığı kurumun başına geçecek.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, Başkanlık Sarayı'nda yaptığı görüşmede eski BM Genel Sekreteri Ban'dan hava kirliliğiyle mücadele için kurulması planlanan kurumun başına geçmesini istedi.

Ban, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada teklifi kabul ettiğini belirtti.

Hava kirliliğinin çok sayıda iç ve dış etkenin bulunduğu karmaşık bir sorun olduğunu ifade eden Ban, "Halkımızın hayatını ve sağlığını tehdit eden bu ciddi sorunla ilgili bana önerilen görevi reddetmek kişisel ilkelerime karşı çıkmak olurdu." dedi.

Devlet Başkanı Moon, Ban'ın ulus aşırı boyutları olduğu düşünülen bu hassas sorunun çözümüne yönelik çalışmalara liderlik edebilecek en uygun aday olduğunu ifade etti.

Güney Kore ülkedeki hava kirliliğinin büyük bölümünün Çin'den rüzgarla taşınan havadaki gözle görünmez ince parçacıklardan kaynaklandığını savunuyor.

Moon daha önce Çin'e bu konuda iş birliği yapmayı önermiş, hatta iki ülkenin hava kirliliğine yapay yağmur üreterek çözüm bulması fikrini ortaya atmıştı ancak Pekin yönetimi öneriyi reddetmiş, Güney Kore'deki hava kirliliğinin Çin'den kaynaklandığına dair bilimsel kanıt bulunmadığını savunmuştu.

- Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

Güney Kore Çevre Bakanlığı 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, havadaki zararlı parçacık oranını ölçen PM2.5 değerinin, başkent Seul'de 134 seviyesine çıkmıştı.

Bu değer Incheon'da 133, Gyeonggi'de 127, Chungnam kentinde ise 108 olarak ölçülmüştü.

Ülkede hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Seul bölgesinde kayıtlı toplam ağırlığı 2,5 ton ve üzeri dizel araçların kullanımına sınırlama getirilmişti.

Güney Kore makamları, PM2.5 değeri 35 seviyesinin üstündeki hava kalitesini "kötü", 75'in üzerini ise "çok kötü" olarak sınıflandırıyor.

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