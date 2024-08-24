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  4. Bandırma açıklarındaki Rusya bandıralı gemide görevli 2 personel hayatını kaybetti

Bandırma açıklarındaki Rusya bandıralı gemide görevli 2 personel hayatını kaybetti

24.08.2024 22:47
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Bandırma açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Bandırma açıklarındaki Rusya bandıralı gemide görevli 2 personel hayatını kaybetti

"Navis 2" adlı hayvan yemi taşıyan geminin ambar bölümünde çalışan Konstantin Martynov (46) ve Dmitry Mochalov (52), henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bandırma demir sahasında bulunan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

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BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştırılan gemideki 2 personelin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma gemi
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